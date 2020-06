Gezondheid na corona schrikbarend slecht: “Ik had continu het gevoel dat ik bezopen was”

Maanden na een coronabesmetting is de gezondheid van veel patiënten ‘schrikbarend slecht’ meldt het Longfonds op basis van een enquête. Zo’n 95 procent van de ondervraagden had moeite met dagelijkse activiteiten.

“We zijn hier echt van geschrokken. Meer dan zes op de tien heeft zelfs problemen met lopen,” zegt directeur van het Longfonds Michael Rutgers tegen het AD. Het Longfonds, behandel- en kenniscentrum CIRO en de Universiteit Maastricht ondervroegen ruim 1600 mensen met klachten na corona. Ze rapporteerden vermoeidheid, kortademigheid, druk op de borst, hoofdpijn en spierpijn.

Ruim 90 procent van de ondervraagden heeft nooit in het ziekenhuis gelegen. Zo’n 43 procent is niet eens getest. De gemiddelde leeftijd is 53 jaar en 85 procent zegt dat hun gezondheid voor corona goed was. Nu is dat bij 6 procent nog zo. “De gezondheid van coronapatiënten die de ziekte thuis hebben doorgemaakt is schrikbarend slecht’’, verklaart de Longfonds-directeur. “Dat duizenden tot tienduizenden mensen nu nog klachten hebben is zeker; de vraag is of dat ook op de lange termijn zo blijft.’’

Ex-coronapatiënt Marcel de Kruijff is een van de mensen die drie maanden na zijn besmetting nog steeds ernstige klachten heeft. De 43-jarige dierenarts bleef ‘sukkelen’ zegt hij in het AD. “Dan zakte de koorts weer naar 37.8 en dacht ik: ‘Yes, het gaat over! Maar dan had ik weer een terugval. Op een gegeven moment begon ik daar rekening mee te houden en ging ik hamsteren om te overleven. Ik was al mager, maar ik woog op een gegeven moment met mijn 1,91 meter nog maar 68 kilo.’’ Langzaam sterkt hij aan. “Ik had nul concentratie en continu het gevoel dat ik bezopen was.’’

Voor corona sportte Marcel drie keer per week en at gezond. “Als ik dat vergelijk met wat ik nu kan, slaat het echt nergens op. Ik vind het bizar dat je in zo’n korte tijd zo achteruit kunt gaan. Je takelt zo snel af. De eerste paar weken kon ik niet eens een dop van een colafles af draaien.’’

Nog altijd houdt hij fulltime werken niet vol. Maandag en dinsdag ging het goed. “Maar donderdag ben ik maar twee uurtjes geweest, toen voelde ik dat ik weer verkeerd ademhaalde. Onderweg naar huis ben ik gestopt, omdat autorijden niet verantwoord was.”