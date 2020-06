Ab Osterhaus: ,,Er komt een tweede coronagolf, dat is bijna niet meer te voorkomen.

Ab Osterhaus denkt dat we er nog lang niet zijn.

,,Er komt een tweede coronagolf, dat is bijna niet meer te voorkomen. Terwijl we dat coronavirus er nu gewoon uit zouden kunnen pesten, als je nog wat extra druk zet. We zijn er verdorie bijna!”

Want de beleidsmakers hebben steken laten vallen, ook vanwege prestige, zegt hij tegen het AD. “De WHO is nu om als het gaat om mondkapjes. Maar in Nederland blijven we ijzerenheinig zeggen dat het niet nodig is. Vooruit, alleen in het ov. Ik heb het idee dat er ook iets van prestige speelt. Laten we gewoon zeggen: er is sprake van voortschrijdend inzicht, we gaan ze vanaf nu allemaal gebruiken. Ik denk dat als we de hele wereld een mondkapje hadden gegeven, we het virus al hadden kunnen uitroeien.”

Dat geldt ook voor aerosolen en zingen.

,,Je kunt dat tot in het oneindige blijven onderzoeken. Maar als ik een zangkoor zie waar tachtig mensen besmet raken, dan is het onmogelijk dat dat alleen mensen zijn die tegen elkaar aan hoesten. Ónmogelijk. Dan zeggen ze: er is geen bewijs voor. Dan denk ik: ja, verdomme, maar het is waarschíjnlijk. Houd er in je beleid rekening mee!”