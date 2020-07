Helaas: Bloedplasma versnelt herstel coronapatiënten waarschijnlijk niet

Wetenschappers hoopten dat het toedienen van bloedplasma met antistoffen het herstel van ernstig zieke coronapatiënten zou bespoedigen. Dat lijkt helaas niet het geval te zijn, concluderen onderzoekers van het Erasmus MC en bloedbank Sanquin.

De onderzoekers behandelden 86 patiënten die vanwege corona in het ziekenhuis waren opgenomen met bloedplasma van genezen patiënten. De antistoffen in het plasma zouden het herstel moeten bevorderen. Een tussentijdse evaluatie heeft uitgewezen dat de patiënten zelf al antistoffen aanmaakten op het moment dat ze in het ziekenhuis terechtkwamen. Het toegediende bloedplasma had dus geen effect meer.

Het onderzoek is stilgelegd vanwege een gebrek aan resultaat en omdat er nog maar weinig patiënten worden opgenomen. De wetenschappers gaan zich nu richten op zieke mensen die nog geen antistoffen aanmaken.

“We denken daarbij aan patiënten die na een aantal dagen ziekte niet vanzelf lijken te genezen, maar nog niet zijn opgenomen in een ziekenhuis”, zegt hoofdonderzoeker Bart Rijnders. “Ook mensen die al kwetsbaarder zijn en dus een grotere kans hebben om alsnog opgenomen te worden, zouden daarvoor in aanmerking kunnen komen,” klinkt het.