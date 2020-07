Veel aandacht gaat uit naar het voorkomen van besmetting in de horeca, de sportschool en het theater. Maar de meeste mensen worden thuis besmet of op het werk.

Haast alle ruim vijfduizend coronabesmettingen sinds begin mei waarvan de GGD’s de bron konden vaststellen, vonden plaats op plekken waar men nauw contact heeft met elkaar, zoals thuis, op het werk of in het verpleeghuis, schrijft het ND.

Van de besmettingen sinds 22 juni vond zo’n 55 procent thuis plaats, een op de tien op het werk, een op de vijf in contact met familie.

In horecagelegenheden en kerken konden de GGD’s de afgelopen weken zelfs niet één besmettingsgeval aanwijzen. Drie geïnfecteerden hadden het virus vermoedelijk gekregen van een medereiziger in het ov, zeven op de sportclub. In nog eens drie gevallen gebeurde dat waarschijnlijk op school of op de kinderopvang.