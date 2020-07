32 procent meer: dagelijks groeit in België het aantal coronabesmettingen

Er worden gemiddeld weer 114,7 (of afgerond 115) besmettingen per dag met het coronavirus geregistreerd in België. Dat is een stijging van 32 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen.

Het is de negende stijging op rij en de grootste. Het aantal ziekenhuisopnames blijft stabiel, het aantal overlijdens daalt voorlopig nog.

Bij onze buren, die zeer hard werden geraakt door de eerste golf, neemt de angst voor die stijging toe. Het virus eiste in totaal nu al 9.795 mensenlevens.

Een relatief groot deel van de stijging zit in Antwerpen. Burgemeester De Wever: “Een tweede golf in Europa is geen fictie. Je ziet dat al op verschillende plaatsen.”