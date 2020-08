Kun je fruit nu beter wel of niet schillen?

De een zweert erbij dat je fruit moet schillen, want de bestrijdingsmiddelen moeten eraf. De ander eet de schil juist graag op, omdat daar de meeste vitamines in zitten. Volgens het Voedingscentrum is het allebei onzin.

Vitamines en mineralen zitten door de hele vrucht, klinkt het op de website. Dat geldt overigens ook voor groente. Appels en peren met schil bevatten iets meer vezels, maar het maakt nauwelijks wat uit. Het is dus onzin dat de meeste vitamines op of net onder de schil zitten. Haal dus gerust de schil eraf als je dat lekkerder vindt.

Hoe zit het dan met de schil en bestrijdingsmiddelen? Ook daar hoef je je volgens het Voedingscentrum geen zorgen om te maken. De risico’s van de resten van bestrijdingsmiddelen die op fruit worden gevonden zijn verwaarloosbaar klein, klinkt het. Het is wel belangrijk om fruit te wassen, niet vanwege pesticiden, want die verwijder je er niet mee, maar wel om vuil en stof weg te halen.