Afvallen op latere leeftijd loont: “Risico op vroegtijdig overlijden halveert”

Wie op middelbare leeftijd zijn gewicht weet terug te brengen van obesitas naar overgewicht halveert zijn sterftekans. Afvallen, ook op latere leeftijd, loont dus de moeite.

Onderzoekers van de universiteit van Boston vroegen een groep 40- tot 74-jarigen hoeveel ze 10 jaar eerder wogen. Daarna volgden ze hen 10 jaar lang en becijferden ze de sterftekans van de onderzoeksgroep.

Hun conclusie: degenen die op middelbare leeftijd hun BMI terug wisten te brengen van obesitas (dus boven de 30) naar overgewicht (tussen de 25 en 29,9) verminderden hun sterftekans met 54 procent vergeleken met de groep die obees bleef.

Volgens de onderzoekers had 3,2 procent van de vroegtijdige sterfgevallen voorkomen kunnen worden als deze mensen hun obesitas hadden weten terug te brengen tot overgewicht. Zelfs 12,4 procent van de overlijdens had kunnen worden vermeden als de hele onderzoeksgroep op middelbare leeftijd tot een gezond gewicht had weten te komen dus een BMI tussen de 18 en 24,9.

Onderzoeksleider Andrew Stokes: “De resultaten duiden op een belangrijke mogelijkheid om de volksgezondheid te verbeteren door middel van preventieve maatregelen tegen obesitas, vooral op jongere leeftijd.”

Obesitas vergroot de kans op hart- en vaatziekten, diabetes en meerdere kankersoorten. Het is in het algemeen een belangrijke oorzaak van vroegtijdig overlijden.