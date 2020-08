Oxfordprofessor waarschuwt voor nieuwe ziektes die van dieren afkomstig zijn

Door onze leefstijl is het risico groot dat er nieuwe infectieziekten zullen uitbreken, die van dieren afkomstig zijn. Daarvoor waarschuwt Oxfordprofessor Sarah Gilbert.

Gilbert is de onderzoeksleider van het team dat het coronavaccin ontwikkelde, waarop nu onze hoop is gevestigd. Ze is ervan overtuigd dat ziektes die worden overgedragen van dier op mens meer gaan voorkomen door onze leefstijl. De bevolkingsgroei in combinatie met ontbossing en toegenomen vliegverkeer zijn de belangrijkste oorzaken.

Haar uitspraken volgen nadat een mutatie van het coronavirus is ontdekt in Indonesië, Singapore en Maleisië, die naar verluidt ’10 keer zo besmettelijk’ is, maar ook veel minder dodelijk.