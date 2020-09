Waarom het aantal doden gaat stijgen, net als in Frankrijk en Spanje

Het lukt de regering nog niet echt om de Nederlanders te doordringen van de ernst van de opleving van het virus.

Dat komt zeker ook omdat tot nu toe een echte stijging van de sterftecijfers uitblijft. Zo lijkt het een zaak van jongeren die hooguit een beetje ziek worden.

Helemaal waar is dat al niet meer: ook het aantal sterfgevallen waarvan bekend is dat het door COVID-19 komt stijgt al licht, de afgelopen dagen stierven 13 mensen.

Maar Frankrijk en Spanje laten zien waar we op aankoersen. In beide landen stak de pandemie al een paar weken geleden opnieuw de kop op. In Spanje stierven de afgelopen 2 dagen 242 mensen aan Covid; in Frankrijk 205.

Dat is niets bijzonders: eerst gaat het aantal besmettingen omhoog, dan het aantal zieken, dan het aantal ziekenhuisopnames en tenslotte het aantal mensen dat sterft. Sinds maart hebben we geleerd hoe het virus werkt. Het zal ook hier zo gaan. Kwestie van enig geduld.