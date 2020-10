Terug van weggeweest in Europa: de lockdown

In allerlei landen in Europa komt de lockdown in zicht of is deze al deels ingevoerd, constateert het FD.

Brussel grijpt (tot dusver) het stevigst in. Alle cafés en feestzalen gaan donderdagochtend om 7 uur een maand op slot. Hetzelfde geldt voor thee- en koffiebars en kantines van amateursportverenigingen. Daarnaast komt er een alcoholverbod in de hele openbare ruimte. Nachtwinkels moeten al een maand om 22 uur dicht.

Madrid en Parijs gingen al eerder over tot ingrijpende beperkingen. Zo mogen mensen zonder dringende reden de Spaanse hoofdstad niet meer in- of uit. Speeltuinen zijn er dicht en winkels en horeca hanteren aangepaste openingstijden.

In Parijs zijn alle cafés twee weken dicht, net als zwembaden en sportzalen.

Vanaf vrijdag verbiedt Schotland de verkoop van alcohol binnen pubs en restaurants voor zestien dagen. De horeca mag ook slechts tussen 6 en 18 uur zijn geopend.

De genoemde landen hebben relatief hoge besmettingscijfers. Die heeft Nederland ook. En in Nederland is de gezondheidszorg bezig te ontsporen: teveel coronapatiënten om andere zieken allemaal te blijven behandelen.

Zoals het er nu naar uitziet krijgt Nederland allebei: een ontwrichte gezondheidszorg en veel coronapatiënten en doden enerzijds en een ontwrichtende lockdown anderzijds. Die laatste komt zo laat dat hij onmogelijk te term intelligent verdient