Op de eerste dag dat de gedeeltelijke lockdown van kracht is geworden bewijzen de cijfers over besmettingen, opnamen en doden van de afgelopen 24 uur dat die maatregelen niets te vroeg komen. Niet verwonderlijk: veel mensen hebben de afgelopen anderhalve dag extra gefeest omdat het een tijdje niet meer mag omdat het te gevaarlijk is

Positief getest: 7833

Opgenomen: 77

Opgenomen op IC: 37

Overleden: 29