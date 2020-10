Eerste coronapatiënten overgebracht naar Duitsland

Voor de eerste keer in de tweede golf worden coronapatiënten overgebracht naar ziekenhuizen in Duitsland. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). De verplaatsing moet de druk op Nederlandse ziekenhuizen verminderen.

De helikopter met de eerste patiënt moet vrijdag rond 09.30 uur opstijgen bij het Flevoziekenhuis in Almere. De patiënt, die in Almere op de intensive care aan de beademing lag, gaat naar een ziekenhuis in Münster. Daarna gaat de helikopter terug om een tweede patiënt uit Almere naar Münster te brengen.

Dat de eerste patiënten vanuit Almere naar Duitsland gaan, is bewust. Ziekenhuizen in de regio Noordwest, waar Almere onder valt, hebben veel moeite om de toestroom aan patiënten bij te houden. "Het is daar heel vol, het water staat ze aan de lippen", aldus het LCPS.

Op zaterdag worden waarschijnlijk twee patiënten vanuit de zorgregio Zuidwest (Rotterdam, Dordrecht en Zeeland) naar Duitsland overgebracht, en op zondag twee patiënten uit de regio Midden (Utrecht en omstreken).