Nog steeds geen daling: 10.315 nieuwe besmettingen

Vanavond gaat de minister-president ons streng toespreken. Als we niet beter ons best doen om het virus te bestrijden wachten onze meer beperkingen.

De bedoeling was dat de maatregelen die 4 en 2 weken geleden werden genomen zouden leiden tot een daling van het aantal mensen besmet met corona en daardoor ook tot een vermindering van de druk op de ziekenhuizen. Daar is ook vandaag nog niet veel van te merken. Het aantal besmettingen is ongeveer hetzelfde als gisteren

Positief getest: 10315

Opgenomen: 311

Opgenomen op IC: 53

Overleden: 70

Ook over de hele week zijn de cijfers niet goed. Het aantal positieve tests stijgt nog steeds: 67.542 waren het er afgelopen week, meldt RIVM, ten opzichte van 55.587 de week ervoor, een stijging van 22 procent