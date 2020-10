Verwarring: 10264 nieuwe besmettingen, is dat goed nieuws?

10264 nieuwe besmettingen, meldt het RIVM vandaag. Dat aantal is vergelijkbaar met dat van eergisteren en de dagen er voor. Maar een deel van dat aantal hoort mogelijk eigenlijk in de cijfers van gisteren. Toen lukte het het RIVM niet het aantal besmettingen op te tellen.

Hoeveel nieuwe besmettingen zijn er dus van vandaag? En wat is de trend. Niemand die het zeker lijkt te weten. Hoeveel meldingen door de storingen zijn gemist, is niet bekend, en daarom is uit de cijfers niet af te leiden of het aantal positieve tests begint te dalen of juist verder oploopt.

– 10264 nieuw gemelde positieve testen

– 269 nieuwe ziekenhuisopnames

– 47 nieuwe IC-opnames

– 56 nieuwe overlijdens