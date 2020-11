‘Wereldwijd 6 keer meer coronabesmettingen dan officieel vastgesteld. In Italië zelfs 17 keer meer’

Er zijn veel meer coronabesmettingen dan uit de officiële cijfers blijkt. Wereldwijd zijn zes keer meer mensen besmet, dan overheden melden. In Europa is het verschil nog groter: in België zijn tien keer meer besmettingen en in Italië zelfs 17,5 keer meer.

Dat stellen Australische wetenschappers op basis van onderzoek in elf Europese landen, Australië, Canada, Zuid-Korea en de VS. In die landen bleken geen 8 miljoen mensen besmet te zijn geweest, maar bijna 50 miljoen. “Dit heeft belangrijke implicaties voor de controle van en de kans op besmetting”, zegt professor Quentin Grafton van de Australian National University. In België, Frankrijk, Engeland en Italië werd nog geen 10 procent van het werkelijke aantal besmettingen opgemerkt. Nederland wordt niet genoemd in de studie, maar het zal hier niet veel anders zijn.

De onderzoeksmethode van de Australiërs was betrekkelijk eenvoudig. “Simpel gezegd, analyseerden we statistieken over hoeveel mensen in een bepaald land waren overleden aan Covid-19 en werkten vervolgens achterwaarts om te zien hoeveel mensen besmet zouden moeten zijn geweest om tot dat aantal sterfgevallen te komen”, legt Steven Phipps van Ikigai Research uit.