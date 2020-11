Duitsland en de VS beginnen volgende maand met vaccineren

De Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn verwacht dat over een paar weken de eerste mensen in Duitsland een coronavaccinatie kunnen krijgen. Hij neemt aan dat de goedkeuring snel komt. “En dan kunnen we meteen beginnen.”

De minister heeft goede hoop dat het vaccineren van de gehele bevolking met hulp van huisartsen relatief snel kan gaan.

Gisteravond zei het hoofd van het Amerikaanse vaccinatieprogramma, Moncef Slaoui, dat de eerste vaccinaties in de VS mogelijk al op 11 december kunnen beginnen. In een interview met CNN zei hij dat het binnen 1 à 2 dagen na de goedkeuring beschikbaar zal zijn bij vaccinatiecentra. De Amerikaanse gezondheidsautoriteiten komen op 10 december bij elkaar om een besluit te nemen.

Spanje begint in januari op grote schaal