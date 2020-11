Dit doet een paar weken niet sporten met je lichaam

Door corona sporten miljoenen Nederlanders een stuk minder dan normaal. Een op de tien is zelfs helemaal gestopt. En het probleem is: eenmaal gestopt verdwijnt de motivatie om weer te beginnen. Bovendien zijn de gevolgen van al dat geluier groot.

“Als je stopt met bewegen, merk je daar al binnen een paar weken de resultaten van,” zegt hoogleraar integratieve fysiologie Maria Hopman in Trouw. Na een week kan je conditie al de helft slechter zijn. Na vijf weken kom je ruim 10 procent aan en je spieren worden ongevoeliger voor suiker, waardoor je bloedsuikergehalte hoger blijft. Ook werkt het immuunsysteem al beduidend minder goed na een paar weken niet bewegen, schrijft de krant.

Als je daarentegen wel veel sport, krijg je een grote, dikkere en stevigere hartspier. Je bloed wordt dan sneller en krachtiger rondgepompt. Hopman: “Het gevolg is dat je hart sterker wordt, waardoor je je in rust ook fitter voelt. Dat voordeel valt weg als je minder beweegt.”

Verder is lichaamsbeweging goed voor je bloedvaten. “De bloedvaten vinden het fijn als ze eens lekker worden doorgespoeld. Gebeurt dat niet, dan ontbreekt de prikkel voor de laag cellen aan de binnenkant van de vaten om positieve stofjes te maken. Bovendien worden bloedvaten kleiner bij minder beweging. Uit onderzoek is gebleken dat een bloedvat met 30 procent kan zijn geslonken, al na drie weken. Dit alles leidt tot veel hart- en vaatziekten.”

Tenslotte varen de longen wel bij een flinke inspanning. Hopman: “Wie minder beweegt, krijgt over verloop van tijd stijvere en stuggere longen, omdat de longen over de jaren heen minder doorbloed en geventileerd worden. Dat kan ouderdomsklachten opleveren.”

En dan nog je hersenen: “Leer je jezelf inactiviteit aan, dan ben je op lange termijn meteen een risicopatiënt voor dementie en depressie”, zegt Jurgen Claassen, geriater die onderzoek doet naar hart- en vaatziekten en dementie. Klinisch neuropsycholoog Erik Scherder legt uit dat inactiviteit in het algeheel ertoe leidt dat je luier wordt. “Dat komt omdat in de hersenen de witte stof, de verbindingen, het minst goed doorbloed zijn. Die verbindingen lopen heel sterk naar frontale netwerken, de netwerken waardoor u initiatief neemt en zin heeft. Maar door de inactiviteit is de prikkel naar die netwerken een stuk minder. Je kakt in en denkt: ach het is wel best zo.”