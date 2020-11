Corona vijf keer erger dan griep. Zelfs mét maatregelen

De coronapandemie vergelijkbaar met een zwaar griepseizoen? Vergeet het nu maar eens echt. Zelfs mét alle coronamaatregelen die sinds maart zijn ingesteld, is de impact van Covid-19 vijf keer ernstiger dan die van het griepvirus. Dat berekende het RIVM.

Waarschijnlijk komt Covid-19 dit jaar in de top 3 van doodsoorzaken. Er zijn tot nu toe zeker 10.000 mensen overleden aan corona, maar vermoedelijk meer. Alleen aan longkanker en dementie stierven in 2020 meer mensen. De totale ziektelast, als het gaat om verloren levensjaren en jaren in slechtere gezondheid, is bijna vijf keer hoger dan die van een gemiddeld griepseizoen.

Indirecte gevolgen door bijvoorbeeld uitgestelde behandelingen en screenings, maar ook doordat mensen gemiddeld dikker zijn geworden, zijn daarbij niet eens meegenomen. Ook lange termijneffecten van corona zijn niet meegerekend. Je wilt niet weten wat er was gebeurd zonder lockdown, mondkapjes of afstandsregels.