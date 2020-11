Van Dissel: ‘De 2e golf gaat zo tot maart duren’

Twee weken geleden dacht het RIVM dat we in januari weer terug zouden zijn op het niveau van afgelopen zomer. Nu zijn hoofd infectieziektebestrijding Jaap van Dissel en Jacco Wallinga, verantwoordelijk voor de rekenmodellen, somberder. Het zou in dit tempo weleens maart kunnen worden voordat de tweede golf voorbij is, zeggen ze tegen de NOS.

Van Dissel: “Ik denk toch dat er minder mensen thuiswerken. Op de weg is het drukker dan het in maart was. Uiteindelijk vertaalt zich dat allemaal in het aantal contacten dat mede bepaalt hoeveel besmettingen er zijn. Je krijgt ook het gevoel dat zodra er gunstige berichten worden gemeld, het urgentiegevoel bij mensen minder wordt. Het was vorig weekend toch wel erg druk in winkelstraten, waar vaak hele huishoudens rondliepen.”

Twee weken totale lockdown zou heel veel helpen.

“Als iedereen twee weken thuis blijft ben je van heel veel infectieziekten af. Het punt is dat het heel zwaar is en moeilijk vast te houden. Ik denk dat de kosten psychologisch en economisch heel hoog zijn.”