Je hebt ochtend- en avondmensen. En nog vier typen. Welke ben jij?

Je hebt vroege vogels die om zes uur ‘s ochtends fluitend naast hun bed staan. En de nachtbrakers, die pas na het avondeten lekker op stoom komen. Maar volgens onderzoekers zijn er nog vier chronotypen. Tot welke behoor jij?

De biologische klok werkt bij de meeste mensen ongeveer hetzelfde: ‘s nachts slapen we en overdag zijn we wakker, maar hoe laat we precies het liefste opstaan of naar bed gaan verschilt wat per persoon. Tot nu toe richtte het onderzoek daarnaar zich vooral op ochtend- versus avondmensen, maar velen zullen zich bij allebei niet zo thuis voelen. Niet zo gek, mogelijk zijn er nog vier chronotypen.

Russische onderzoekers vroegen 2300 studenten om hun slaap- en waakritme bij te houden op basis van een indeling in zes typen, die in eerdere studies al zijn gedefinieerd. Ook bestudeerden slaaponderzoekers hun niveau van alertheid en slaperigheid gedurende de dag.

De zes typen, waarin de respondenten werden ingedeeld:

Ochtendmens: meest actief in de ochtend, energieniveau neemt langzaam af gedurende de dag.

Avondmens: minst actief in de ochtend, energieniveau neemt langzaam toe gedurende de dag om te pieken in de avond.

Hoog actief mens: gedurende de hele dag een (even) hoog energieniveau.

Gematigd actief mens: gedurende de hele dag een wat lager energieniveau.

Dagmens: niet zo actief in de ochtend, energieniveau piekt in de middag en daalt dan iets, maar blijft ook in de avond vrij hoog.

Middagdipmens: even actief als ochtendmens in de ochtend, maar stevige dip in de middag, waarna het energieniveau tegen de avond weer omhoog gaat.

Van de deelnemers aan het onderzoek identificeerde 13 procent zich als ochtendmens en 24 procent bleek een avondmens, 18 procent behoorde tot de middagdippers, 16 procent was de hele dag gematigd alert en 9 procent had de hele dag door veel energie.