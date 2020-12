Trend: Spa rood met alcohol

Er zijn mensen die van alcohol houden en er zijn mensen die niet dik willen worden. Voor diegene die bij beide groepen horen is er een trend die in Amerika al groot is en nu de oversteek maakt: bruiswater met alcohol. In de VS is het marktaandeel van alcoholische spa al 3 procent van de alcoholhoudende dranken . Met het alcoholgehalte van 4,5% zou het passen binnen de tendens om meer voor lichte dranken te kiezen, het bevat geen toegevoegde suikers en de hoeveelheid calorieën is verwaarloosbaar.Hard seltzer, zoals het in de VS heet, bevat 27 calorieën per 100 milliliter en geen toegevoegde suikers. In dat opzicht is het dus zeker ‘magerder’ om te drinken dan bier.

Volgens marketeers wordt het ook in Europa een succes, schrijft Knack. Het is dus allereerst een concurrent van bier: niet heel veel alcohol, wel prik en je wordt er niet dik & vol van. Dat je er niet vol van wordt maakt dat je er ongemerkt veel van kan drinken. En dan wordt je wel dronken, en niet dik.