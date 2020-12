Mysterieuze nieuwe ziekte in India: zeker 400 mensen ziek

Het is geen corona, ook geen dengue of herpes, maar wat is het dan wel? In de Zuid-Indiase staat Andhra Pradesh zijn afgelopen weekend al zeker 400 mensen ziek geworden door een mysterieuze aandoening. Een persoon is overleden.

Meer dan 300 mensen in de stad Eluru moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. Daar zaten ook veel kinderen bij. “De kinderen leden aan duizeligheid, flauwvallen, hoofdpijn en braken”, aldus het ministerie van Volksgezondheid. Een man van 45 overleed zondagavond in het ziekenhuis na epilepsie-achtige klachten en misselijkheid aan een hartaanval. “De oorzaken van de uitbraak zijn nog niet bekend”, zegt de regering.

Een team van deskundigen doet nu onderzoek naar de onverklaarbare ziekte. Tests voor bekende virussen en ziektes waren tot nu toe negatief. In de regio Andhra Pradesh slaat corona ook al het hardst toe met zeker 800.000 besmettingen. In heel India hebben meer dan 10 miljoen mensen Covid-19 opgelopen.