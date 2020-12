Dr. Fauci is jaloers op Nederland en Europa

Anthony Fauci, de belangrijkste corona-adviseur van de Amerikaanse regering, kijkt met afgunst naar Nederland en andere Europese landen vanwege de eenduidige aanpak van de pandemie.

Dat zegt hij in een speciale online-editie van de Anatomische Les, de jaarlijkse lezing die het Amsterdam UMC organiseert in samenwerking met de Volkskrant .

‘Wat ik heb gezien is dat jullie op uniforme wijze handelen en daar kunnen wij veel van leren. Als in Europa wordt besloten dat er iets moet gebeuren, dan luisteren de meeste mensen daarnaar. Dat is een probleem in ons land, met vijftig onafhankelijke staten die het op hun eigen manier willen aanpakken. Dat werkt niet als een virus een land aan het verwoesten is. Dat virus weet het verschil niet tussen New York en New Jersey.’

Er zijn nu 200.000 nieuwe besmettingen per dag en 3000 doden.

Hij vertelt over delen van het land waar de ziekenhuizen de stroom patiënten niet meer aankunnen en de bevolking nog steeds denkt dat er sprake is van fake news. ‘Ongelooflijk. Mensen zien wat er gebeurt en ze zijn nog steeds niet bereid het te accepteren.’

De verdeeldheid in de VS zo groot dat het een klus gaat worden om de Amerikanen ervan te overtuigen dat ze vertrouwen kunnen hebben in de vaccins. ‘De bescherming die de vaccins bieden is indrukwekkend. 95 procent, dat is bijna zo goed als het mazelenvaccin en dat is het beste vaccin dat we hebben.’ ‘Ik heb geleerd van mijn ervaringen, je moet mensen die sceptisch zijn niet bekritiseren om hun ideeën, daarmee jaag je ze weg. Je moet ze omarmen en zeggen: laten we samen naar de feiten kijken.’ <