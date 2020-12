Viroloog rekent voor: “Één feestdag kan leiden tot maand langer in lockdown”

We willen kerst vieren. En dat kan ook. Alleen niet met heel veel mensen bij elkaar. Doe je dat wel, dan gaan er niet alleen meer mensen dood, maar zit je ook zelf met de gebakken peren: de lockdown kan dan zomaar een maand langer duren.

Dat becijferden wetenschappers van verschillende universiteiten, zo verklaart de Belgische viroloog Steven Van Gucht. “Als 20 procent van de mensen vier extra bezoekers uitnodigt tijdens kerst of nieuwjaar, zullen we de vooropgestelde drempel van 75 nieuwe ziekenhuisopnames per dag met een maand vertraging bereiken,” legt Van Gucht uit. “Eén feestdag kan dus een maand doorwerken in de cijfers, en een maand extra lockdown betekenen.”

Hoewel de grote meerderheid van de Nederlanders en Belgen in enquêtes aangeeft zich aan de coronamaatregelen te houden, komen er uit de praktijk verontrustende berichten. Zo zijn er slagers en traiteurs die bestellingen binnenkrijgen voor twintig tot dertig personen en klinken er op fora geluiden van mensen die met grotere groepen gaan afspreken ‘en dan de gordijnen dichtdoen’.

Nodig alleen voor deze ene keer niet meer dan drie mensen uit en houd een beetje afstand. En besef hoe belangrijk je het blijkt te vinden om gezellig met familie en vrienden samen te zijn. Lang niet iedereen hééft meer dan drie mensen om kerst mee te vieren. Post-corona zul je het meer waarderen.