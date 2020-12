Eerste inenting tegen coronavirus in Duitsland bij 101-jarige

In Duitsland is voor het eerst iemand ingeënt tegen het coronavirus. De 101 jaar oude Edith Kwoizalla uit Halberstadt kreeg zaterdag, op tweede kerstdag, het vaccin toegediend. Dat is een dag eerder dan het geplande begin van de vaccinatie in Duitsland, meldt Bild, de grootste krant van het land.

Ook Hongarije is zaterdag begonnen met de coronavaccinatie. Mensen die in de gezondheidszorg werken, zijn als eerste aan de beurt voor inenting, laat de regering aan persbureau Reuters weten. Hongarije ontving zaterdagochtend de eerste levering van het vaccin van Pfizer en BioNTech. De doses zijn voldoende voor het vaccineren van bijna 4900 mensen.