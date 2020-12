‘Thuiswonende ouderen misschien met voorrang ingeënt’

Het kabinet denkt erover om voor de eerste vaccinaties naast het personeel van verpleeghuizen ook thuiswonende ouderen uit te nodigen.Dat zeggen bronnen in Den Haag tegen de Nos Aanleiding voor de overweging is een advies van de Gezondheidsraad, waarin staat dat het Pfizer/BionTech-vaccin vooral goed werkt bij ouderen. Die zouden er volgens het adviesorgaan als eerste mee moeten worden ingeënt.

De bronnen benadrukken dat er nog geen definitief besluit is genomen over wijzigingen in de vaccinatiestrategie. Wat wel vaststaat is dat het inenten op 8 januari begint.