Nieuwe studie: Britse variant corona echt veel besmettelijker.

De nieuwe Britse coronavariant, die ook in ons land rondgaat, is volgens een nieuwe Engelse studie vele malen besmettelijker dan het huidige dominante virustype. Dat maakt het veel moeilijker om het met een lockdown onder de knie te krijgen.

,,Er is een enorm verschil in hoe gemakkelijk deze variant van het virus zich verspreidt”, concludeert professor Axel Gandy van het vooraanstaande Londense Imperial College op basis van data over coronabesmettingen uit heel Groot-Brittannië. Tegenover de BBC spreekt hij van ‘de meest serieuze verandering in het virus sinds de pandemie begon’.

De Britse studie toont verder aan dat de overdracht van het nieuwe virustype in het Verenigd Koninkrijk is verdrievoudigd sinds november.