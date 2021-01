Je dénkt dat je samen beter slaapt. Maar het tegendeel is waar

Wie slecht slaapt, denkt al snel aan stress of andere psychische oorzaken, maar misschien ligt het wel helemaal niet aan jou. Het kan ook dat je partner de boosdoener is van je nachtelijke gewoel.

Onderzoekers van de Universiteit van Surrey onderzochten hoe goed mensen sliepen met en zonder partner in hun bed. Hoewel de meesten aangaven beter te slapen naast hun geliefde, was dat in werkelijkheid niet zo. De slaap werd gemiddeld 50 procent vaker verstoord als mensen samen sliepen in plaats van alleen.

Je partner maakt je niet alleen wakker door gesnurk, maar ook door draaien, getrek aan de dekens of door simpelweg luid te ademen. Zeker lichte slapers hebben daar last van. Lang niet altijd merken mensen dat bewust op, maar metingen wijzen uit dat hun slaap er wel minder diep door wordt.

Ook een Oostenrijks onderzoek, dat in The New Scientist verscheen, toonde al aan dat mensen alleen beter slapen dan samen. Verrassend genoeg bleken mannen meer last te hebben van verstoring van hun slaap dan vrouwen. Vrouwen slapen over het algemeen dieper. Mannen functioneerde door de verstoorde nachtrust ook meetbaar minder goed overdag.

Mannen blijken ook korter en minder goed te slapen dan ze zelf denken, terwijl vrouwen juist denken dat ze slecht slapen, terwijl dat in werkelijkheid wel meevalt, toonde onderzoek, van het Erasmus MC al aan.

Slaap je dus niet zo goed en heb je geen idee hoe dat komt, dan kun je eens proberen om in een andere kamer te gaan liggen.