‘Begin volgende maand bijna 170.000 nieuwe besmettingen per dag als Britse variant overhand krijgt’

Dat premier Mark Rutte gisteravond zo nadrukkelijk waarschuwde voor de Britse variant van het coronavirus is niet voor niets: als de mutatie ons land daadwerkelijk gaat overspoelen dan zitten we begin volgende maand op bijna 170.000 coronabesmettingen per dag.

In de presentatie, waarin de rekensom zondag in het Catshuis werd uitgelegd, wordt uitgegaan van 10.000 besmettingen per dag en een reproductiegetal R van 1,3 tot 1,6, zo schrijft het AD. Dat cijfer ligt nu op 0,9, maar wordt door de Britse mutatie zeker 0,4 hoger.

De berekening laat zien dat het aantal besmettingen in dat geval gigantisch snel oploopt. De teller staat op 4 februari op 167.772. “Alarmerend, en dat is nog zwak uitgedrukt,” zei Rutte dan ook terecht. “Geen enkel zorgsysteem kan dat aan,” waarschuwde ook Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.

Tot nu toe is de Britse mutatie 96 keer vastgesteld in Nederland. Volgens ramingen is de nieuwe variant goed voor 2 tot 5 procent van de besmettingen.