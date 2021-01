Ierland versoepelde de lockdown en aantal besmettingen explodeert

Vlak voor Kerstmis had Ierland de pandemie zo goed onder controle dat de lockdown werd versoepeld. Nu, zes weken later, heeft Ierland de ergste cijfers ter wereld.

Volgens Our World in Data, een wetenschappelijke online publicatie van de Universiteit van Oxford, zijn er in Ierland de afgelopen zeven dagen per 1 miljoen inwoners gemiddeld 1,323 nieuwe besmettingen per dag bijgekomen. Dat is het hoogste aantal wereldwijd

Zodra bleek dat de versoepeling een vreselijk slecht idee was heeft de regering – op Kerstavond – de maatregelen weer strenger gemaakt.

Ierland heeft vandaag één van de strengste lockdowns ter wereld.

De verstrengde maatregelen zouden minstens drie maanden van kracht blijven. De overheid hoopt nu de bevolking zo snel mogelijk te kunnen vaccineren.