Waarom het logisch is dat je bang bent voor naalden

Heel fijn zo’n vaccin, maar het moet ook nog in je arm. Geen pretje voor mensen met prikangst. Zo’n zes miljoen Nederlanders zijn weleens angstig geweest voor de naald. Sommigen vallen zelfs flauw als ze maar in de buurt komen van een injectie. Niet gek, evolutionair gezien.

Psycholoog Jan van den Berg, hoofdbehandelaar bij angst- en traumacentrum IPZO legt uit aan RTL Nieuws: “Onze huid is het belangrijkste beschermingsorgaan dat we hebben. Alles is erop gericht dat niks ons doorboort en dus reageren we daar heel sterk op.”

De prikangst neemt gelukkig wel af met de jaren. Van de jongvolwassenen heeft 23 procent angst voor de injectienaald, onder 40-plussers daalt dit percentage tot 10 procent. “Op latere leeftijd neemt die beschermreflex af”, zegt Van den Berg. “Dat merken we bijvoorbeeld ook bij iemand die niet tegen bloed kan. Als mensen ouder worden, vallen ze minder flauw in zo’n situatie.”

Waarom de een heftiger reageert dan de ander is niet helemaal duidelijk, maar het kan te maken hebben met slechte ervaringen in de kindertijd. “Als je niet naar de dokter wilde en vervolgens werd vastgehouden terwijl je een prik kreeg… Het kan goed zijn dat je daardoor angstig blijft.” Ook kunnen angstige ouders hun vrees overdragen op hun kinderen.

Tips om minder bang te zijn als het moment eindelijk daar is: zorg dat je genoeg gegeten, gedronken en geslapen hebt. En zorg voor afleiding. Een arts of verpleegkundige die tegen je praat, kan al helpen.