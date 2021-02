Merkel: ‘Uiterlijk na zomer vaccin voor iedere volwassen Duitser

Uiterlijk na de zomer kan iedere volwassen Duitser die dat wil Duitser een coronaprik krijgen. Daarvan is de Duitse bondskanselier Merkel overtuigd na een coronatop in de Duitse hoofdstad Berlijn. Het beraad moest duidelijkheid verschaffen over de nu nog stroef verlopende vaccinatiecampagne in de Bondsrepubliek. Want ook in Duitsland loopt de vaccinatie stroef en is er kritiek op de traagheid.

Merkel concludeerde na het overleg dat het voor eind september lukt om voor de 73 miljoen volwassen Duitsers een vaccinatie te regelen, zoals Berlijn al eerder van plan was. Zowel regeringspartijen als de oppositie hadden aangedrongen op de speciale vaccinatietop om meer duidelijkheid te krijgen.De Duitse vaccinatiecampagne dreigde vertraging op te lopen door gebrek aan vaccins, wat tot felle kritiek leidde. Maar volgens Merkel gaat het, zo begreep ze van de fabrikanten, zelfs zonder toelating van nieuwe vaccins lukken.