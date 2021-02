Van Dissel: derde golf niet te vermijden

De besmettelijke Engelse variant maakt de komst van een derde golf onvermijdelijk. Dat zei Jaap van Dissel tegen de Tweede Kamer. Zeer strenge maatregelen blijven nodig. We gaan in nagenoeg elk scenario zware maanden tegemoet, voordat het landelijke effect van vaccinatie zichtbaar wordt.

De grafieken over de toekomst vertonen – met grote onzekerheidsmarges – vrijwel allemaal een derde golf in de ziekenhuizen, zelfs met vaccins die verspreiding en/of symptomen remmen. Zo loopt de coronacurve rap op als scholen opengaan, maar explodeert de lijn als de avondklok of de bezoekrestricties geschrapt worden: ,,Het zijn sombere modellen. Donkere wolken. Je kan een geweldige toename verwachten, ook met getallen die boven de 1500 bezette IC-bedden komen. Maar de onzekerheidsmarges zijn groot, we kennen het exacte R-getal niet.”

Van Dissel noemt de dalende cijfers nu ‘een schijnbeeld’: ,,Omdat de Britse variant onder het oppervlak toeneemt, dat gaat tot een derde golf leiden. Hoe groot die wordt, zal afhangen van veel factoren. Maar het hele maatregelenpakket zal nodig zijn om de variant eronder te krijgen.”