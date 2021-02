Het werkt: in Israel verdwijnt de pandemie door veel vaccins

Nergens ter wereld is en wordt fanatieker gevaccineerd dan in Israel. En deze grote real-world test tot nu bewijst dat een land de pandemie kwijt kan raken door een robuust vaccinatieprogramma.

Gevallen van Covid-19 en ziekenhuisopnames zijn dramatisch gedaald onder mensen die werden gevaccineerd. En vroege gegevens suggereren dat de vaccins in de praktijk bijna net zo goed werken als in klinische onderzoeken.

“We zeggen voorzichtig dat de magie is begonnen”, twitterde Eran Segal, een kwantitatieve bioloog aan het Weizmann Institute of Science en co-auteur van een nieuwe studie over de impact van het vaccin in Israël.

Terwijl je ziet dat de pandemie bezig is te verdwijnen bij ouderen, woedt hij in Israel door onder niet-gevaccineerden. Een oorzaak, die in Israël veel aandacht trekt, is de hoge besmettingsgraad onder de haredi, ultraorthodoxe joden die in grote gezinnen in vrij gesloten gemeenschappen bij elkaar wonen.