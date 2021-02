Tienduizenden fitte mensen nog steeds ziek door corona: ‘Vaak kan ik niet op de simpelste woorden komen’

Naar schatting tienduizenden mensen zijn maanden na hun coronabesmetting nog altijd niet de oude. Deze zogenoemde long-covid lijkt relatief vaak heel fitte mensen te treffen. “Voor covid liep ik per week 40 kilometer hard, nu heb ik nergens nog energie voor,” klinkt het in het AD.

Volgens fysiotherapeutenbond KNGF krijgen naar schatting minimaal 28.000 ex-covidpatiënten op dit moment herstelzorg. Ruim de helft is jonger dan 55 jaar. Jako Burgers van het Nederlands Huisartsen Genootschap gaat uit van nog meer mensen. “In mijn praktijk heb ik tien mensen met zo’n lange nasleep. Er zijn vijfduizend huisartsenpraktijken, stel dat die er allemaal acht hebben. Dan zit je op veertigduizend mensen. Ik denk dat dat een reële inschatting is, die ook ondersteund wordt door internationaal onderzoek.”

Vaatwasser uitruimen

Het AD sprak met drie voorheen heel fitte, actieve mensen, die nog steeds last hebben van hun coronabesmetting. Bastien Veen (39) vertelt: “Ik voelde een onbeschrijfelijke vermoeidheid. Hiervoor zat ik bij de onderzeedienst van de Marine. Ik ben zware oefeningen gewend, waarbij je wekenlang amper slaapt. Nooit deed mijn lichaam niet waar ik opdracht toe gaf. Nu krijg ik het soms niet eens voor elkaar om de vaatwasser uit te ruimen.’’

Marlon (29): “Na mijn besmetting moest ik van een kleine wandeling de hele dag bijkomen en de volgende dag leek ik dan weer ziek. Soms duurde de terugval een week, soms twee weken. Dat is mentaal uitputtend, je gaat je afvragen of je ooit nog beter wordt.” Ook Babs Schipper (52) is nog altijd niet hersteld. “De eerste maanden had ik vooral spierpijn, verzuurde benen en pijnlijke armen. Die maakten plaats voor sluimerende, regelmatig hevige hoofdpijn en concentratieproblemen. Vaak kan ik niet op de simpelste woorden komen. Als ik ook maar iets te veel deed, kreeg ik een terugval. Werd ik opnieuw ziek, rillerig, opgezette klieren. Alsof het virus er nog zit en steeds weer opduikt.’’

Levenslustig

Bastien: “Ik was altijd fit, ben zelfs zes jaar militair geweest. Voor covid rende ik per week 40 kilometer hard, nu heb ik nergens nog energie voor.”

Babs: “Ik sta bekend als iemand met enorm veel energie, heel levenslustig. Een groot gezin, een rijk sociaal netwerk. Ben ook zo’n figuur dat elke dag 10.000 stappen zette. Maar na mijn besmetting kostten de kleinste dingen moeite. De was ophangen, een telefoongesprek voeren. Zelfs als ik een kopje koffie inschonk, moest ik echt even bijkomen.”

Huisarts Alfons Olde Loohuis heeft het idee dat juist heel fitte, sportieve mensen getroffen worden. “Dat zien we echt heel veel. Mensen die net voor hun besmetting een grote inspanning geleverd hebben, een marathon lopen bijvoorbeeld, of een lange fietstocht. Mogelijk is hun immuunsysteem op dat moment kwetsbaar. De wetenschap heeft hier nog geen antwoord op. Maar opvallend is het wel. Zelf ben ik in deze tijd voorzichtig met mijn inspanningen. Je maakt jezelf extra kwetsbaar als je heel diep gaat.”