Waarom je rode, gele én groene paprika’s moet eten

Zakken met paprika’s komen meestal in drie kleuren: rood, geel en groen. De rode paprika is het zoetst. Reden waarom veel mensen enkel nog losse rode exemplaren kopen. Maar zijn ze ook het gezondst? Dat ligt eraan welke vitamine je het belangrijkst vindt.

De rode paprika bevat elf keer meer bètacaroteen dan de groene paprika. Bètacaroteen zet ons lichaam om in de belangrijke vitamine A. De rode versie is alleen daarom al erg gezond. Toch is de groene paprika goed voor de afwisseling. Er zit namelijk meer vitamine K in.

Ga je voor de grootste hoeveelheid vitamine C dan leggen beide kleuren het af tegen de oranje en gele paprika’s. Die bevatten namelijk het meeste vitamine C. Ze hebben wel beduidend minder vitamine K.

Zo heeft elke kleur zijn voordelen en is het dus juist goed dat ze alle drie in een zak zitten.