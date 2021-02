Wetenschappers zijn het erover eens: het coronavirus is er volgend jaar nog steeds

We krijgen de epidemie dit jaar vast wel onder controle, maar dat wil niet zeggen dat het coronavirus weg is. Sterker nog, alle wetenschappers die de NOS bevroeg zijn het erover eens: We moeten ermee leren leven.

Corona het land uit? “Dat is niet reëel gezien het aantal niet te detecteren infecties en omdat nieuwe introducties uit omringende landen blijven voorkomen”, meent epidemioloog Quirine ten Bosch. “Het virus zal wereldwijd blijven circuleren en dus terugkomen”, zegt ook microbioloog Marc Bonten.

Viroloog Ann Vossen vult aan dat er zeer waarschijnlijk geen “steriele immuniteit” wordt gevormd. “Zowel niet na doorgemaakte infectie als na vaccinatie, dus het virus zal blijven circuleren van mens op mens.”

Minder gevaarlijk

“Dat het virus endemisch wordt, betekent ook dat iedereen ermee in aanraking komt en gedeeltelijke afweer zal kunnen opbouwen. Daardoor nemen de effecten mogelijk af in ernst en zal het richting een normaal luchtwegvirus gaan”, zegt microbioloog Paul Savelkoul.

We zullen er dan dus veel minder last van hebben. “De mate waarin we er last van hebben, zal anders zijn als een groot deel van de bevolking immuun is”, zegt ook epidemioloog Alma Tostmann. “Afhankelijk van hoelang de immuniteit aanhoudt, zullen we elk jaar of om de paar jaar mogelijk een opvlamming krijgen.”

“Vanwege de toenemende immuniteit zullen we er ieder seizoen minder last van hebben. In slechte jaren zal het virus, net als bij griep, tot pieken leiden”, stelt microbioloog Andreas Voss.