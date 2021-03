Ook coronapaspoort voor wie al besmet is geweest? Wat we weten over herbesmettingen

Het is nog steeds onduidelijk hoe het zit met herbesmettingen, want kun je niet beter achter aansluiten in de vaccinatierij als je het coronavirus al hebt gehad? En kun je ongevaccineerd een coronapaspoort krijgen na een besmetting?

Om met dat laatste te beginnen: als het aan het kabinet ligt wel. Wie al eens besmet is geweest kan dan met het paspoort toch naar evenementen net als gevaccineerden. De kans op herbesmetting lijkt minimaal. De laatste cijfers dateren van november. Toen waren er tien gevallen bekend van mensen die voor een tweede keer positief testten.

Ook wereldwijde data tonen voorzichtig aan dat herbesmetting zeldzaam is. “Een pas gepubliceerde Franse studie suggereert dat herinfectie gebeurde bij ongeveer 0,5 procent van de onderzochte groep”, zegt immunoloog Dimitri Diavatopoulos tegen de NOS. Volgens een Britse studie kwam herbesmetting voor bij iets minder dan 1 procent van de onderzochte mensen. Maar er is te weinig onderzoek gedaan om keiharde conclusies te kunnen trekken.

Wel lijkt het erop dat mensen bij een eventuele tweede besmetting minder ziek worden. “De meeste mensen zullen er de tweede keer milder op reageren”, zegt immunoloog Marjolein van Egmond. “Maar dat is zeker niet bij iedereen.” Dat hangt onder meer af van hoeveel virus je de eerste keer hebt binnen gekregen.

Vermoedelijk ben je na een besmetting zeker een half jaar vrij goed beschermd tegen een nieuwe infectie. Onder meer om die reden stelt de Gezondheidsraad dat één prik voldoende is voor wie het afgelopen half jaar nog besmet is geweest.