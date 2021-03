Waarom ervaren vrouwen meer bijwerkingen van coronavaccin dan mannen?

Volgens onderzoek van het Amerikaanse CDC melden vrouwen tot nu toe vaker bijwerkingen van de coronavaccins dan mannen. Hoe kan dat en is het erg?

Om met dat laatste te beginnen: nee, het is niet erg. Bijwerkingen zijn juist een teken dat een vaccin werkt. De Amerikanen ontdekten dat 80 procent van de meldingen van bijwerkingen, zoals hoofdpijn vermoeidheid en duizeligheid, tot nu toe afkomstig waren van vrouwen. Degenen die ernstige bijwerkingen, zoals een allergische reactie, ervaren zijn zelfs op twee na allemaal vrouw.

Dat is niet verrassend, zegt microbioloog en immunoloog Sabra Klein (Johns Hopkins) in The New York Times: “Het verschil komt volledig overeen met eerdere rapporten van andere vaccins.”

De vrouwelijke immuunrespons is anders dan die van mannen. Vrouwen produceren simpelweg meer antilichamen als reactie op vaccins, ook bij de prikken tegen griep, bof, mazelen en rodehond.

Verder is het nog zo dat mannen minder geneigd zijn een arts te bezoeken bij ziekte en dat ze dus eventuele bijwerkingen ook minder snel melden.