Coronastress zorgt ervoor dat rokers meer gaan roken

Veel mensen zijn meer gestrest door de lockdown en de weinige mogelijkheden om spanning af te reageren. Dat is voor meer dan de helft van de rokers die meer zijn gaan roken sinds de tweede coronagolf, de belangrijkste reden voor hun rookgedrag. In het begin van de crisis stond verveling nog bovenaan. Dat schrijft het ND

Dat blijkt uit de derde meting over rook- en stopgedrag tijdens de coronacrisis die het Trimbos-instituut vandaag publiceert.

Bijna een kwart (24 procent) van de rokers in Nederland is vaker gaan roken door de crisis, concluderen de onderzoekers. Tegelijk geeft 16 procent aan juist minder te zijn gaan roken. Het begin van de tweede coronagolf in december was in dezelfde groep voor 15 procent aanleiding meer te gaan roken, blijkt uit deze laatste meting. 12 procent liet weten dat die besmettingsgolf reden was juist te gaan minderen.

Meer dan de helft van alle rokers (51 procent) ervaart stress door de gezondheidscrisis. Daarvan geeft bijna de helft (46 procent) van de rokers aan meer stress te ervaren, en dat deze stress sinds het begin van de coronacrisis is toegenomen.