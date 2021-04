Hoe lang moet je de zon in voor genoeg vitamine D?

In de donkere wintermaanden loop je veel meer kans op een tekort aan vitamine D. Voor de aanmaak ervan heb je immers de zon nodig. Maar hoeveel zon precies?

Vitamine D is nodig om calcium uit voeding op te nemen. Het is daarom belangrijk voor sterke botten en tanden, schrijft het Voedingscentrum. Ook helpt de vitamine bij een goede werking van de spieren en versterkt hij je immuunsysteem.

80 procent van alle vitamine D halen we uit de zon. Vooral ouderen, mensen met een donkere huidskleur, kinderen en mensen die veel binnen zitten, lopen in de wintermaanden kans op een tekort.

Dat, terwijl je echt niet lang de zon in hoeft. Stel een kwartier per dag 5 procent van je lichaam bloot aan de zon en je tekort is opgelost. Je gezicht en je handen is dus voldoende. Langer dan 20 minuten heeft geen zin. Je maakt dan niet nóg meer vitamine D aan.