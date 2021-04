In Nederland één sterfgeval na prik met AstraZeneca-vaccin

Er zijn in Nederland vijf gevallen bekend van mensen die trombose kregen in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes na een prik met het AstraZeneca-vaccin. Één persoon is overleden. Het zijn allemaal vrouwen tussen de 25 en 65 jaar.

Dat meldt bijwerkingencentrum Lareb, nadat er 400.000 mensen gevaccineerd zijn met het middel. “Het gaat om mogelijke bijwerkingen van het AstraZeneca-vaccin”, aldus NOS-gezondheidsredacteur Rinke van den Brink. “Als het echt om bijwerkingen gaat, zijn het er dus vijf op 400.000. Dat is een klein risico.”

Drie patiënten hadden een uitgebreide longembolie. Van hen is één iemand overleden en één persoon kreeg een hersenbloeding. Een andere vrouw had trombose in de benen en een vijfde in de buikaderen.