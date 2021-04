Gebruik geen kokosolie.

In 2003 beweerden twee onderzoeken dat kokosolie een wonder-eigenschap had: het zou buikvet laten verdwijnen.

Dat was waar velen op wachten: vet dat magerder maakt. Maar als iets klinkt alsof het te mooi is om waar te zijn, is het meestal te mooi om waar te zijn.

Dat geldt ook voor de mooie eigenschappen van kokosolie

In het volgende decennium ontplofte het 'gezondheidsvoedsel' in de wellnesswereld. Mensen kookten er zo ongeveer alles mee, mengden het tot smoothies en roerden het door hun koffie. Het had de kracht om acne op te ruimen, cholesterol te verlagen en zelfs het geheugen te verbeteren. Uit een onderzoek uit 2016 onder 2.000 Amerikanen bleek dat 72 procent kokosolie als gezond beoordeelde.

Maar helaas.

De goede eigenschappen zijn nog altijd niet bewezen. En de slechte wel.

Kokosolie bevat meer dan 50 procent meer verzadigd vet per portie dan boter. Twee jaar geleden haalde Karin Michels, professor epidemiologie aan Harvard, de krantenkoppen toen ze de olie 'puur gif ' noemde.

Gebruik het niet of zeer spaarzaam. Als je geen kokosolie gebruikt doe je echt iets voor je gezondheid