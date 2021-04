Spoormedewerkers al ruim 10 jaar blootgesteld aan kankerverwekkende stof

Er zijn spoormedewerkers die al meer dan 10 jaar te veel kwartsstof binnenkrijgen. Deze kankerverwekkende stof komt vrij uit de stenen die tussen de spoorbielzen liggen. Eerder onderzoek is in de doofpot gestopt, ontdekte Zembla.

ProRail heeft in 2010, 2017 en 2020 laten onderzoeken aan hoeveel kwartsstof de spoormedewerkers worden blootgesteld. De resultaten zijn niet naar buiten gebracht en niet gedeeld met de Inspectie SZW. Onderzoeksbureau 4Infra schreef in 2018 nog dat "via diverse maatregelen wordt getracht stofvorming te verminderen", maar dat "er geen beleid is dat zich richt op het totaal wegnemen van de gevaarbron".

Langdurige blootstelling aan kwartsstof kan leiden tot longkanker, schrijft Zembla op Twitter. Een ProRail-woordvoerder reageert bij de NOS dat er geen gevaar is als de medewerkers hun stofmasker dragen, maar de veiligheidsregels worden lang niet altijd in acht genomen. "Dat moet echt beter. Wij en de spooraannemers hebben dat opnieuw onder de aandacht gebracht bij de spoorwerkers en we blijven dat doen," aldus de woordvoerder.

Daarmee legt ProRail het probleem bij de medewerkers, terwijl het bedrijf diverse keren is geadviseerd om de stenen te vervangen voor een variant zonder de gevaarlijke kwartsstof.