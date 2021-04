Waarom je niet ‘s ochtends meteen moet beginnen met een kop koffie

Een kopje koffie bij het krieken van de dag, het kan je net die kickstart geven die je nodig hebt of is op zijn minst een aangenaam momentje voor jezelf. Toch is het niet meteen het beste idee voor je lijf. Waar je dan wel mee moet beginnen? Een saai glas water is eigenlijk het beste.

Reden is dat je 's nachts veel vocht verliest en van koffie moet je alleen maar sneller naar het toilet. Slaapexpert en klinisch psycholoog Michael Breus zegt daar over: "Elke nacht verliezen we bijna een liter aan vocht en daarom worden we uitgedroogd wakker. Jammer genoeg is koffie voor veel mensen de eerste vloeistof die zij weer tot zich nemen.”

Hoewel koffie gewoon een vloeistof is en dus in die zin uitdroging tegengaat, zorgt de cafeïne ervoor dat het vocht sneller je lichaam verlaat, doordat het de nieren stimuleert. Maar per saldo verlaat er niet méér vocht het lichaam, schrijft het Voedingscentrum. Dat wordt wel vaak gedacht.

Het neemt niet weg dat koffie niet de beste manier is om je door de nacht ietwat uitgedroogde lichaam te hydrateren. De oplossing: neem er in ieder geval een glas water bij. Maar wil je echt het beste effect van je kop koffie, dan wacht je tot 10 uur. Volgens onderzoek is dat het beste moment om je bakkie troost te nemen.