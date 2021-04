De typische covid-geur: “Alles heeft een penetrante, chemische lucht”

Covid doet iets met ons reukorgaan. Sommige mensen ruiken helemaal niets meer, bij anderen stinkt er plots van alles. De koelkast ruikt bijvoorbeeld naar riool, de badkamer naar bedorven voedsel. En dan is er ook nog zoiets als een onbestemde 'covid-geur'.

“Je hoort hier niets over in het nieuws”, schrijft Anna in een Facebook-post. Ze ruikt al vier maanden veel dingen anders dan ze zouden moeten ruiken. “Iedereen heeft het over vermoeidheid en smaak- en geurverlies. Dat heb ik ook gehad en dat was knap lastig. Maar geloof me, dingen fout ruiken is nog erger dan niets ruiken.”

Het is al langer bekend dat een virale infectie aan de bovenste luchtwegen tot reukstoornissen kan leiden, maar door corona komt het plots op grote schaal voor: 40 tot 60 procent van de besmette mensen krijgt geur- en smaakstoornissen, bij 10 procent is het na een maand nog niet over.

“Ineens begonnen mijn hersenen me te foppen”, schrijft Laura Alteveer-Ramakers (41) in een Facebook-post. “Koffie, wijn, ui, knoflook, poetsmiddel, alles met menthol, uitlaatgassen, douchegel, sommige soorten fruit en groenten. Het ruikt voor mij allemaal hetzelfde: een penetrante, chemische lucht.”

Sommigen vinden zelfs dat hun partner een misselijkmakende geur verspreidt, waardoor intimiteit niet meer mogelijk is. Anderen verdragen hun eigen lichaamsgeur niet meer, aldus getuigenissen in The New York Times. “Het voelt alsof mijn adem altijd erg ranzig ruikt”, vertelt Jessica Emmet in de krant. “Voor ik mijn man aanraak, moet ik eerst mijn tanden poetsen en mondwater gebruiken. En dan nog heb ik het gevoel dat mijn adem stinkt.”