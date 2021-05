Nog dit jaar coronamedicijnen op de markt: wat doen ze?

Naar verwachting worden er nog dit jaar vijf medicijnen tegen corona goedgekeurd voor de Europese markt. Ze moeten voorkomen dat mensen na besmetting ernstig ziek worden.

Vier van de vijf medicijnen zijn gebaseerd op menselijke antistoffen tegen het virus. Onderzoekers hebben de sterkste antistoffen uit het bloed van genezen covid-patiënten gefilterd en chemisch nagebootst. Deze antistoffen werken alleen als ze vlak na de besmetting worden toegediend, anders hebben ze geen effect meer op het immuunsysteem.

Vooral bij ouderen en mensen uit risicogroepen zijn deze middelen heel effectief. De kans op ernstige ziekte of overlijden daalt fors als zij een dergelijk medicijn binnen enkele dagen na infectie krijgen toegediend. Nadelen: het medicijn is duur (1000 tot 2000 euro) en moet met een infuus worden toegediend. Farmaceuten streven ernaar dat het middel ook per injectie kan worden gegeven.

Een eenvoudige virusremmer, zoals het achteraf niet-effectieve remdesivir, is er vooralsnog niet, terwijl dat wel handig zou zijn om te voorkomen dat het virus ons hele lichaam doorgaat. Ook een middel tegen long-covid ontbreekt nog.