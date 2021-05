Combineren van vaccins leidt tot meer bijwerkingen

Het is mogelijk niet zo'n goed idee om coronavaccins te combineren. Mensen die twee verschillende middelen kregen, rapporteerden meer bijwerkingen dan wie twee keer hetzelfde middel kreeg.

Dat staat in een publicatie in The Lancet. De Britse onderzoekers gaven 461 proefpersonen twee doses van een vaccin met een pauze van vier weken. Het lot bepaalde of ze twee keer hetzelfde middel kregen, eerst AstraZeneca en dan Pfizer of andersom.

De mensen die twee verschillende vaccins kregen, hadden na de tweede dosis vaker last van bijwerkingen, zoals vermoeidheid, hoofdpijn en spierpijn dan de andere proefpersonen. Overigens had niemand last van echt gevaarlijke neveneffecten.

"Dit is een goed opgezet en belangrijk onderzoek, maar het is nog te vroeg om te zeggen of coronavaccins combineren een goed idee is", reageert hoogleraar vaccinologie Anke Huckriede van de Rijksuniversiteit Groningen bij de NOS. "We weten nu dat gewone bijwerkingen vaker optreden als je deze vaccins mixt, maar het onderzoek loopt nog en we moeten nog zien of het combineren van vaccins tot een sterkere immuunrespons leidt."

Het combineren van vaccins is logistiek handig: je kunt doorprikken met een ander middel als het ene middel op is. Daarnaast zijn er landen, zoals Frankrijk, waar vanwege de kans op ernstige bijwerkingen mensen die al een dosis van AstraZeneca hebben gehad, daarna een ander middel krijgen.