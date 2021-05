Half miljard mensen lijdt aan diabetes. Groot deel weet het niet

Wereldwijd lijden bijna een half miljard mensen aan diabetes. Meer dan de helft van hen weet niet dat ze de ziekte hebben, blijkt uit nieuw onderzoek dat in The Lancet verscheen.

De onderzoekers bestudeerden data van 680.000 mensen tussen de 25 en 64 jaar uit 55 landen. Van hen kampten er 37.000 met suikerziekte. Ruim de helft van deze groep wist niet dat ze ziek waren. Negen op de tien diabetespatiënten had type 2, dat wordt veroorzaakt door een ongezonde leefstijl en met name overgewicht.

Vroeger was diabetes vooral een probleem van de westerse wereld, maar door veranderde eetpatronen steekt de ziekte ook steeds vaker de kop op in Azië en Afrika. "Het aantal patiënten met diabetes explodeert overal. 80 procent van alle patiënten leeft in landen met lage of gemiddelde inkomens", stelt David Flood, onderzoeker aan de University of Michigan.

In Nederland zijn er ruim 1,2 miljoen mensen met diabetes. Van hen weten er 250.000 niet dat ze de ziekte hebben. Onbehandelde diabetes verdrievoudigt de kans op een hartaanval en vergroot de kans op beroertes, nierfalen en schade aan het zenuwstelsel. Symptomen van diabetes zijn veel moeten plassen, veel dorst hebben, slecht zicht en vermoeidheid.