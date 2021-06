Succesvol medicijn om af te vallen goedgekeurd

Semaglutide, een medicijn waarvan obese mensen zonder veel moeite 15 kilo lijken af te vallen, is goedgekeurd als medicijn in de VS. In Europa is het nog niet toegelaten.

Die toelating volgt op een succesvolle proef met 1961 obese proefpersonen.

De deelnemers die Semaglutide (merknaam: Wegovy) bereikte in 14 maanden een gemiddeld gewichtsverlies van 15%, 15,3 kilo. Deelnemers verloren gedurende 14 maanden gestaag gewicht voordat ze een plateau bereikten. In een vergelijkingsgroep die een placebo kreeg, was het gemiddelde gewichtsverlies ongeveer 2,5%, (2,6 kilo).

De meest voorkomende bijwerkingen waren gastro-intestinale problemen, zoals misselijkheid, diarree en braken. Die verdwenen meestal, maar leidden ertoe dat ongeveer 5% van de deelnemers aan de studie stopte met het gebruik ervan.